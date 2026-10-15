Dortmund (ots) -Gut geschlafen? Zwei Worte, die es in sich haben. Der Mensch verschläft ein Drittel seines Lebens, doch Schlafstörungen gehören inzwischen zum Alltag. Und das hat Folgen. Die neue Sonderausstellung der DASA Arbeitswelt Ausstellung widmet sich allen Zutaten einer "Guten Nacht".Ab dem 16. Oktober lädt das Ausstellungshaus in Dortmund dazu ein, die vielgestaltige Welt des Schlafes neu zu entdecken. Wer mag, macht eine Reise durch die Nacht - durch ihre verschiedenen Phasen - vom Müdewerden über manch zähe Stunden bis hinein in Traumwelten und den Morgen danach. Gähnend langweilig wird es bei diesem Mix aus informativen und atmosphärischen Raumerlebnissen garantiert nicht.Ziel der Ausstellung ist es, einen Einblick in die vielfältigen Dimensionen des Schlafes zu geben, dessen Eigenheiten trotz reger Forschung weitgehend im Dunkeln liegen. Wie immer liegt der Fokus auf der Arbeitswelt. Was sind die Herausforderungen bei Schichtarbeit? Wie kann ich gut abschalten? Und: Wer nachts kleine Kinder versorgt, Angehörige pflegt oder an einer Maschine steht, erlebt Schlaf ganz anders.Die Gestaltung setzt auf starke szenische Erlebnisse wie fragmentierte Betten, eine nächtliche Stadt oder eine Traumwelt. So setzt sich etwa ein "Gedankenkarussell" in Gang, das viele Menschen Nacht für Nacht am Durchschlafen hindert. Arbeiten in den Nachtstunden ist ein weiteres Thema, dem sich die Ausstellung interaktiv anhand von Interviews oder begehbaren Räumen wie einem Club oder einer Wohnküche widmet. Ins Reich der Träume entführt ein surrealer Bereich bis die Wecker-Kissen im Bereich "Aufwachen" die Gäste sanft in den Tag entlassen.An vielen Stationen gilt es, selbst aktiv zu werden. Wer mag, testet seinen "Chronotyp", setzt eine Schlafmangel-Brille auf oder checkt seine Routinen am Morgen. Auch der Schulbeginn steht zur Debatte. Die Ausstellung gibt reichlich Anregungen dazu, seine Schlafgewohnheiten zu hinterfragen."Gute Nacht" ist als "Mehrgenerationen-Ausstellung" konzipiert, die Lust auf einen gemeinsamen Ausflug macht. Die Kinder krabbeln mit ihrem Lieblingskuscheltier durch einen Traumtunnel, lauschen Gute-Nacht-Geschichten oder treffen Tiere der Nacht. Neu ist eine barrieresensible Vermittlung. Erstmalig wird es ein Ausstellungsbegleitheft in Leichter Sprache geben. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen finden eine gute Zugänglichkeit vor. Außerdem ist eine Führung für alle Sinne mit dem Fokus auf Sehbehinderungen im Angebot: Damit es eine gute Nacht für alle wird."Gute Nacht" ist eine Eigenproduktion der DASA. Nach ihrer Premiere in Dortmund wird die Ausstellung zu den Kooperationsinstitutionen - dem Technischen Museum Wien und dem Parque de las Ciencias in Granada - wandern und damit mehrere Jahre durch Europa touren. Die Ausstellung ist bis zum 5. September 2027 zu sehen.+++ GUTE NACHThttps://www.dasa-dortmund.de/ausstellungen/gute-nacht+++ FOTOS + PROGRAMMFLYERhttps://www.dasa-dortmund.de/presse/pressematerialAuf einen Blick:Eine Ausstellung der DASA Arbeitswelt AusstellungKooperationspartner: Technisches Museum Wien, Parque de las Ciencias in GranadaMedienpartner: WDR 5Laufzeit16.10.26-05.09.27Darum geht's:Eine Reise durch die Nacht auf der Suche nach gutem SchlafThemenbereiche: Einschlafen, Durchschlafen, Träumen, Wachbleiben, AufwachenAttraktionen:Kuschelecke zur Entspannung, Chronotypen-Test, Gedankenkarussell, Traumtunnel,Schattentheater, Schlaf-Labor, Selfie-StationZusatzangebote:- Sinnes-Führung durch die Ausstellung- Eltern-Yoga, mittwochs im November- Tonies-Tauschtag am 05.12.26- Workshops für Schulen- Kindergeburtstagsprogramm, Ferienprogramm- Begleitheft in Leichter Sprache- Kuscheltier-SpurBarrierefreiheit:- Rollstuhlgerechter Zugang- Sinnes-Führung für Menschen mit Sehbehinderungen- Begleitheft in Leichter Sprache- Ausstellungsbegleitung in Leichter Sprache- Induktionssschleife nach Absprache verfügbar- Assistenzhunde willkommenBesuchsinfos:DASA Arbeitswelt AusstellungBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundInformation und Buchungen:DASA-BesuchsserviceTelefon 0231.9071-2645besucherdienst-dasa@baua.bund.deServicezeiten: Mo-Fr: 07.30-16.30 UhrÖffnungszeiten 2026:Montag bis Freitag 9-17 UhrSamstag und Sonntag 10-18 UhrEintritt 2026:Standard 6 EUR, Kinder und Schüler*innen bis 18 freiGastronomie:Besucher-Restaurant mit frisch zubereiteten typischen und internationalen Gerichten, einer Salat- und Dessertbar sowie einem umfangreichen Getränkeangebotwww.dasa-dortmund.dePressekontakt:Monika RöttgenDASA Arbeitswelt AusstellungFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071- 2436E-Mail: roettgen.monika@baua.bund.dewww.dasa-dortmund.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103969/6371646