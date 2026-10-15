DAX Prognose für Donnerstag, 15.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.340 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX weiter nach Norden schieben, wobei die Erholungen immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt worden sind. Am Nachmittag wurde das Tageshoch formatiert, das direkt wieder abverkauft worden ist. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts. Zwar konnte gestern im Handel ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden, nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der Index ging bei 25.272 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Chartbild dominiert: Der DAX hat seine wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200) im Stundenchart nach unten durchbrochen. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA200 (25.235 Punkte) notiert, bleibt der Abwärtsdruck hoch.

Kritische Marken im Fokus: Unterstützungen: Fällt der DAX unter 25.225 Punkte , drohen Abgaben in Richtung 25.105/25.090 Punkte sowie im weiteren Verlauf unter die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke (bis ca. 24.950 Punkte). Widerstände: Für eine Erholung müssen die Bullen den Index nachhaltig zurück über die Zone 25.235 - 25.306 Punkte (SMA200/SMA50) schieben.

Sentiment im Bereich "Angst" (Fear): Der Fear - Greed Index liegt mit 33 Punkten weiterhin im Angst-Bereich. Historisch bieten solche überverkauften Zustände zwar Potenzial für kurzfristige Gegenreaktionen (bullische Umkehr), das aktuelle Setup erfordert dafür jedoch erst ein klares charttechnisches Signal.

Der DAX startete gestern Morgen bei 25.340 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Eröffnung der Xetra-Sitzung schob sich der Index zunächst weiter nach oben, wobei Erholungsversuche rasch für Gewinnsicherungen genutzt wurden. Das am Nachmittag markierte Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft.

Obwohl im offiziellen Xetra-Handel ein kleiner Tagesgewinn ausgewiesen werden konnte, setzte sich die Schwäche nachbörslich fort. Der Index verabschiedete sich bei 25.272 Punkten aus dem Tageshandel und gab im heutigen Frühhandel weiter unter die Marke von 25.200 Punkten nach.

Die Top- - Flop-Aktien im Xetra-Handel

Per Xetra-Schluss standen gestern 27 Gewinnern insgesamt 13 Verlierer gegenüber:

Gewinner: Rheinmetall (+3,80 - Merck (+2,68 - Henkel (+2,58 %)

Verlierer: Siemens Energy (-5,91 - Infineon (-2,23 - Zalando (-1,74 %)

Kennzahlen - Handelsparameter im Überblick

Parameter 14.10.2026 13.10.2026 Erwartet* Ist* Tageshoch (TH) 25.472 25.439 25.446 25.472 Tagestief (TT) 25.212 25.243 25.219 25.212 Xetra-Schluss 25.299 25.260 - - Tagesschluss 25.272 25.312 - - Tagesrange (Punkte) 260 196 - -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr - Datenbasis: xStation5...

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