Dräger hat vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt, die ein moderates Umsatzwachstum, jedoch eine schwächere operative Profitabilität zeigen - und das trotz eines signifikant positiven Beitrags aus Zollrückerstattungen. Obwohl die zugrunde liegende Margenentwicklung enttäuschte, stützen der starke Auftragseingang in der Sicherheitstechnik (Safety Technology), die traditionell ausgeprägte Saisonalität des Ergebnisses im vierten Quartal sowie die kürzlich aufgehobenen FDA-Beschränkungen für das US-Geschäft mit Patientenmonitoring unser Vertrauen in die mittelfristige Investment-These. Wir senken unsere Ergebnisschätzungen für das Geschäftsjahr 2026, um die schwächer als erwartet ausgefallene Entwicklung im dritten Quartal zu berücksichtigen, belassen unsere mittelfristigen Annahmen und das Kursziel von 135,00 EUR jedoch unverändert. KAUFEN. Dräger veranstaltet am 18. November einen Capital Markets Day (hybrid). Professionelle und institutionelle Investoren sowie Analysten sind herzlich eingeladen, sich zu registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2026-11-18-10-00/DR0-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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