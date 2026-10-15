KION hat gestern nach Vorlage vorläufiger Q3-Zahlen unterhalb des Konsenses die Guidance für das GJ26 gesenkt. Das bereinigte EBIT von ca. EUR 203 Mio. (+7% ggü. Vj.) verfehlte den Konsens von EUR 211 Mio. sowie unsere Schätzung von ca. EUR 209 Mio. ITS blieb hinter den Erwartungen zurück, während IAS lieferte; hierin sehen wir die bessere Fähigkeit von IAS, Kosten weiterzugeben. KION führt die Senkung vor allem auf den Auftragseingang von ITS im dritten Quartal zurück, der sich nicht wie erwartet entwickelt hat. Für das bereinigte Konzern-EBIT wird nun eine Spanne von EUR 815-875 Mio. prognostiziert (zuvor EUR 880-980 Mio.), und das mittelfristige Ziel wurde über 2027 hinaus verschoben. Der neue EBIT-Mittelpunkt von EUR 845 Mio. entspricht den EUR 844 Mio., die wir seit dem Pre-Close modelliert haben. Obwohl wir bereits das untere Ende der alten ITS-Spanne unterstellt hatten, senken wir unsere ITS-Schätzungen weiter und reduzieren unsere Gewinnschätzungen leicht. Weitere Details, auch zu den Mittelfristzielen, erwarten wir in der Q3-Telefonkonferenz am 29. Oktober. Wir belassen unser Kursziel bei EUR 51,00 und bestätigen unser BUY-Rating, da die Bewertung mit ca. 6x EV/EBITDA 2027E und ca. 8x KGV 2027E weiterhin anspruchslos bleibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag





© 2026 mwb research