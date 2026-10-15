Bei XRP ist in den vergangenen Wochen ordentlich Luft aus der Bewegung gekommen. Vom lokalen Hoch im September bei rund 1,65 US$ ging es inzwischen bis in den Bereich um 1,30 US$ zurück, während gleichzeitig auch an den Aktienmärkten die Stimmung deutlich rauer geworden ist. Technologie- und Halbleiterwerte stehen unter Druck, und solche Phasen gehen am Kryptomarkt selten völlig spurlos vorbei. Der Gesamtmarkt macht es XRP gerade nicht leichter Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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