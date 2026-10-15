BlackRock hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Trotz Risiken durch steigende Zinsen und das Engagement im KI- und Kreditgeschäft sprechen die operative Stärke und die Bewertung für weiteres Kurspotenzial der Aktie. Kapitalzuflüsse bleiben stabil BlackRock erzielte im dritten Quartal Nettozuflüsse von 205 Milliarden US-Dollar. Das organische Wachstum der verwalteten Vermögen verlangsamte sich auf Jahressicht leicht von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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