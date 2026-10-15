Die D-Wave-Aktie ist unter die wichtige Unterstützung zwischen 11,10 und 12,00 € gefallen und steht damit unter Druck. Dazu kommt die Kapitalerhöhung eines Konkurrenten. Die Abweisung an der Trendlinie bei rund 16,50 € hat die Schwäche zuvor verstärkt. Der nächste Halt liegt in der Zone zwischen 8,80 und 9,40 €. Gelingt den Käufern dort die Stabilisierung? Die Sorge vor neuen Aktien Der Konkurrent IonQ hat am 14. Oktober eine Kapitalerhöhung über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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