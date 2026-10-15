Die Infineon-Aktie steht momentan unter starkem Verkaufsdruck. Nachdem es bereits in den letzten fünf Handelstagen um über -10% mit dem deutschen Halbleiterkonzern bergab gegangen ist, crasht der DAX-Wert auch am Donnerstagvormittag um über -7%. Warum trennen sich so viele Anleger gerade von ihren Infineon-Aktien und sollte man nicht genau das Gegenteil tun? Ein nahezu perfekter Sturm Es ist ein nahezu perfekter Sturm, der Technologiewerten dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de