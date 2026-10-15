Der Halbleiter- und Softwarekonzern Broadcom zählt zu den aussichtsreichsten Akteuren im KI-Sektor und könnte in den kommenden Jahren von einem beispiellosen Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur profitieren. Bei einem geschätzten fairen Wert von 600 US-Dollar je Aktie bietet der aktuell vorbörslich gehandelte Kurs von rund 340 US-Dollar erhebliches Aufwärtspotenzial und eine attraktive Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger. KI-Chips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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