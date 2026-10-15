Der Palantir-Mitgründer und Milliardär Peter Thiel setzt verstärkt auf Unternehmen, die vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren könnten. Über seine Investmentgesellschaft Thiel Macro investierte er im zweiten Quartal besonders stark in Amazon und Vistra Energy. Während Amazon mit seinem Cloudgeschäft und eigenen KI-Chips wächst, profitiert Vistra vom steigenden Strombedarf moderner Rechenzentren. Amazon: Cloudgeschäft treibt das KI-Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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