Die Aktie von Flatexdegiro legt am Donnerstag rund 5% auf 25,44 € zu und führt damit den MDax an. Vorausgegangen war ein Kurseinbruch von mehr als einem Drittel seit Anfang September. Auslöser der Erholung ist ein neues Aktienrückkaufprogramm. Reicht das aus, um den Abwärtstrend tatsächlich zu beenden? Der Rückkauf stützt Der Onlinebroker hat angekündigt, erneut eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Durch einen solchen Rückkauf verringert sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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