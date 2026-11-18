DJ Flatexdegiro führt Bank und börsennotierte Holding zusammen

DOW JONES--Der Online-Broker Flatexdegiro plant zur Verschlankung seiner Konzernstruktur eine Zusammenführung der konzerninternen Bank und der börsennotierten Holding. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, sollen durch die Verschmelzung der Flatexdegiro Bank SE sowie der börsennotierten Flatexdegiro SE Strukturen verschlankt, Entscheidungswege verkürzt und zusätzliche Effizienzgewinne gehoben werden.

Mit der Umsetzung will das Unternehmen nach der Hauptversammlung 2027 beginnen - vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Genehmigungen und gesellschaftsrechtlicher Beschlüsse. Im Zuge der Vorbereitungen werde für die Holding Flatexdegiro SE eine Banklizenz beantragt.

Künftig sollen alle Vorstandsgremien mit denselben Personen besetzt und so die gruppenweite Vorstandsstruktur gestärkt werden. Im Zuge dessen habe der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. November 2026 Evgeni Kaplun zum Chief Risk Officer der Holding berufen, zusätzlich zu seiner Funktion bei der Flatexdegiro Bank SE. Kaplun verantworte das Risikomanagement der Banktochter seit 2023 und übernehme nun die gruppenweite Verantwortung für Risikomanagement und Compliance.

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November 18, 2026 03:30 ET (08:30 GMT)

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