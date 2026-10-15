DJ Siemens Mobility erhält 2-Milliarden-Auftrag für Batteriezüge in Niedersachsen

DOW JONES--Die Siemens-Sparte Siemens Mobility hat in Niedersachsen einen Großauftrag für Batteriezüge mit einem Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Euro erhalten.

Wie das Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und dem Regionalverband Großraum Braunschweig die Lieferung von 113 dreiteiligen Zügen des Typs Mireo Plus B im Wert von rund 1,1 Milliarden Euro.

Der verbleibende Auftragsteil entfällt auf einen Service- und Instandhaltungsvertrag über eine Laufzeit von 30 Jahren sowie den Aufbau zweier Werkstattstandorte, sowie bis zu 100 Jobs.

Zusätzlich sicherten sich die Auftraggeber eine Option über den Abruf von bis zu 132 weiteren Schienenfahrzeugen.

Der Einsatz im Fahrgastbetrieb ist ab Ende 2031 vorgesehen.

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October 15, 2026 04:41 ET (08:41 GMT)

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