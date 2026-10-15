Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 15.10.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.561 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Am Nachmittag hat sich breite Schwäche eingestellt. Der Nasdaq gab dynamisch und kontinuierlich nach. Der Tagesschluss wurde unter der 30.000 Punkte-Marke formatiert, die Schwäche setzte sich im Rahmen des Frühhandels weiter fort. Erst zum Ende des Frühhandels zeichnet sich eine Stabilisierung ab.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Nasdaq 100 Aktuell: Nach deutlicher Schwäche am Vortag notiert der Index am Morgen bei 29.691 Punkten (ca. 870 Punkte unter Vortagesniveau).

Chartbild: Sowohl im 1h-Chart als auch im 4h-Chart eintrübt - der dynamische Bruch der 30.000er-Marke und der SMA200 signalisiert ein bärisches Umfeld.

Tagesszenario: Leichtes Erholungspotenzial gegeben. Die Wahrscheinlichkeit für ein Bull-Szenario liegt heute bei 55 %, für ein Bear-Szenario bei 45 % (Erwartete Tagesrange: 29.472 - 30.075 Punkte).

Der Nasdaq 100 startete gestern Morgen noch stabil bei 30.561 Punkten und verharrte bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsrange. Ab dem Nachmittag setzte jedoch breite Abgabebereitschaft ein: Der Index gab dynamisch nach und formierte den Tagesschluss unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten (29.997 Punkte). Im Frühhandel setzte sich die Schwäche zunächst fort, bevor sich gegen Morgen erste Anzeichen einer Stabilisierung abzeichneten.

Wichtige Kennzahlen der letzten Handelstage

Kennzahl 13.10.2026 14.10.2026 Abweichung - Hinweis Tageshoch (TH) 30.620 Pkt. 30.671 Pkt. Erwartet: 30.799 Pkt. Tagestief (TT) 30.397 Pkt. 29.889 Pkt. Erwartet: 30.320 Pkt. Tagesschluss 30.593 Pkt. 29.997 Pkt. Rot - niedriger als Vortag Tagesrange 223 Pkt. 782 Pkt. Hohe Volatilität im Abverkauf

Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr - Datenquelle: Eigenanalyse via xStation5

Nasdaq 100 Chartcheck: Technische Analyse

1h-Chart: Bärisches Signal unter der SMA20

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart wird die Dynamik der Bewegung deutlich. Der Nasdaq versuchte gestern mehrfach vergeblich, die SMA50 (aktuell bei 30.330 Punkten) zu überwinden. Während die SMA20 (aktuell bei 29.982 Punkten) stützend wirkte, brach dieser Support am Nachmittag weg.

Fazit 1h-Chart: Bärisch. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 verbleibt, dominieren die Abwärtsrisiken.

Abwärtsziele: 29.390/75 Punkte sowie 29.085/70 Punkte.

Erholungschance: Eine Gegenbewegung könnte zurück bis an die SMA20 laufen. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb der SMA20 entspannt das Chartbild in Richtung SMA50....

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