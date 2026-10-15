Die Dauer der Nachfolgeplanung lässt sich schwer pauschal beantworten. AssCompact Kolumnist Andreas Grimm gibt ein paar Orientierungswerte. Ein Artikel von Andreas Grimm, Gründer des Resultate InstitutDie plötzliche Ungeduld überrascht mich immer wieder. Über Monate telefoniere und maile ich mit einem Interessenten, der über unser Angebot zur Begleitung seiner Nachfolgeplanung nachdenkt. Über Monate passiert nichts. Keine Nachfrage, keine Änderungswünsche am Vertrag, einfach Stille. Den vollständigen Artikel lesen ...
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