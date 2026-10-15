Einmal mehr stehen die US-Banken zu Beginn einer Quartalsberichtssaison im Fokus. Mit JPMorgan Chase veröffentlichte kürzlich die größte US-Bank ihren Quartalsbericht. Die Erwartungshaltung war immens. Wie würde das Finanzinstitut abschneiden?JPMorgan Chase mit soliden Zahlen - nicht mehr oder wenige JPMorgan Chase verzeichnete im 3. Quartal 2026 einen berichteten Nettoumsatz in Höhe von 50,172 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 3. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de