Wien (ots) -Während eine Rekord-Einspeisung im Juni Ausfuhrüberschüsse ermöglichte, erforderten Hitze und sinkende Wasserkraft-Erträge im Juli punktuelle Stromimporte für das österreichische Energiesystem.Der Sommer 2026 zeigt eindrucksvoll die Dynamik der nachhaltigen Energieversorgung in Österreich. Die heimische Erzeugung verzeichnete deutliche wetterbedingte Schwankungen. Ökostromanbieter Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.at) stellt die wichtigsten Kennzahlen des Monats Juni (https://www.apg.at/news-presse/viel-strom-aus-photovoltaik-macht-oesterreich-im-juni-wieder-zu-strom-export-land/) und die Daten aus Juli (https://www.apg.at/news-presse/aussergewoehnlich-heisser-und-trockener-juli-2026-zeigt-bedeutung-eines-resilienten-energiesystems/) direkt gegenüber:- Erneuerbarer Anteil am Strombedarf: Hohe 94 Prozent im sonnenreichen Juni gegenüber 81 Prozent im außergewöhnlich heißen und trockenen Juli.- Saldo im Stromaußenhandel: Ein hoher Ausfuhrüberschuss von 322 Gigawattstunden im Juni drehte sich im Juli zu einem Importbedarf von 242 Gigawattstunden.- Erzeugung aus Wasserkraft: Im Juli sank die Produktion wegen niedriger Flussstände spürbar um 17 Prozent im Vergleich zum Vormonat Juni.Erklärung der SommertrendsIm Juni erzielte die Ökostromerzeugung (https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251202_OTS0116/gruenwelt-energie-erlaeutert-oesterreichs-stromproduktion) Rekordwerte durch eine starke Einspeisung aus Photovoltaikanlagen. Im Juli führten anhaltende Hitze und Trockenheit jedoch zu veränderten Rahmenbedingungen im Energiesystem. Die rückläufige Wasserkraft und der intensiv steigende Energiebedarf für die gebäudeübergreifende Klimatisierung machten Stromimporte erforderlich. Diese Gegenüberstellung verdeutlicht die direkte Abhängigkeit der sauberen Stromerzeugung von extremen Wetterlagen.Nachhaltige Weichenstellung für die ZukunftDie Schwankungen der Sommermonate unterstreichen die Notwendigkeit, den Ausbau regenerativer Kapazitäten entschlossen fortzuführen. Österreich verfolgt das Ziel, den Strombedarf bis 2030 komplett aus erneuerbaren Quellen zu decken (https://energie.gv.at/glossary/national-bilanzielles-oekostromziel). Dies verringert die Emissionen der Energiewirtschaft und wirkt Folgen des Klimawandels wie Dürreperioden oder Wasserknappheit entgegen. "Mit einem Wechsel zu Ökostrom leisten Verbraucher einen Beitrag zur Energiewende", so Grünwelt Energie.Über GrünweltGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.Pressekontakt:Grünwelt Energie GmbHFleischmarkt 1 / 6. Etage1010 WienÖsterreichhttps://www.gruenwelt.atEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie Österreich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180284/6371711