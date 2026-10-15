Genf/Bern - SVP-Vizepräsidentin und Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz will Bundesrätin werden. Das hat sie am Donnerstagvormittag in Genf vor den Medien bekanntgegeben. Sie ist damit die erste bestätigte Interessierte für die Nachfolge von SVP-Bundesrat Guy Parmelin. «Ich habe mir die Kandidatur gut überlegt», sagte Amaudruz. Sie habe den Schritt mit ihrem Ehemann, ihrem Umfeld und der Partei abgesprochen. Amaudruz war in den vergangenen Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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