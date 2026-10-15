Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4 und DE000A41YEE3) hat eine Einigung mit den wesentlichen Gläubigern erzielt, dass das mit Ad hoc Mitteilung vom 30. Juli 2026 bekanntgemachte Sanierungskonzept trotz der Ablehnung von Tagesordnungspunkt 4 (Zustimmung zu Beraterverträgen) durch die außerordentliche Hauptversammlung am 9. Oktober 2026 vollzogen werden kann, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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