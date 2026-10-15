Der erwartete Aufschwung bei den Dachanlagen bleibt weiterhin aus, und bei den Solarparks ist der Zubau regelrecht eingebrochen - das zeigen die Zahlen der Bundesnetzagentur zu den Erneuerbare-Neuinstallationen im September. Bei der Photovoltaik summiert sich der Zubau auf 1. 226 Megawatt, nach 1. 644 Megawatt im August. Nur im Februar 2026 fiel der Photovoltaik-Zubau in den vergangenen zwölf Monaten so gering aus wie im September. Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Aufstellung die Daten zu Inbetriebnahmen und Stilllegungen aus dem Marktstammdatenregister berücksichtigt, die bis zum 13. Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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