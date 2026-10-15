DJ PTA-News: Gallmetzer HealthCare S.p.A.: Gallmetzer HealthCare S.p.A. stärkt pharmazeutische Kompetenzen bei Intermedical Pharma GmbH - Einbindung einer Qualified Person für die Weiterentwicklung der pharmazeutischen Qualitätsstrukturen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Gallmetzer HealthCare S.p.A.: Gallmetzer HealthCare S.p.A. stärkt pharmazeutische Kompetenzen bei Intermedical Pharma GmbH

Einbindung einer Qualified Person für die Weiterentwicklung der pharmazeutischen Qualitätsstrukturen

Bozen (pta000/15.10.2026/11:08 UTC+2)

Bozen, 15. Oktober 2026. Die zur Gallmetzer HealthCare S.p.A. gehörende Intermedical Pharma GmbH hat ihre personellen Kompetenzen im pharmazeutischen Bereich erweitert. Seit dem 12. Oktober 2026 verfügt das Unternehmen über eine Qualifizierte Person (Qualified Person, QP). Damit setzt Intermedical Pharma einen weiteren Schritt zur Stärkung ihrer fachlichen und organisatorischen Strukturen im Bereich der pharmazeutischen Qualitätssicherung.

Die Qualified Person übernimmt im regulatorischen Rahmen eine zentrale Verantwortung bei der Sicherstellung der Einhaltung pharmazeutischer Qualitätsanforderungen. Zu ihren gesetzlich definierten Aufgaben gehört insbesondere die Zertifizierung von Arzneimittelchargen im Rahmen entsprechend genehmigten Herstellungs- und Freigabeprozessen.

Für Intermedical Pharma ist die Einbindung dieser Fachfunktion ein wichtiger Baustein bei der Weiterentwicklung der internen Qualitätsprozesse und der organisatorischen Voraussetzungen für zukünftige pharmazeutische Aktivitäten.

Auch auf Gruppenebene steht dieser Schritt im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche Dental, Pharma und Healthcare. Gallmetzer HealthCare verfolgt das Ziel, die Kompetenzen ihrer Gesellschaften gezielt zu stärken, operative Strukturen weiterzuentwickeln und die langfristige Entwicklung der Unternehmensgruppe zu unterstützen.

"Mit der Einbindung einer Qualified Person stärken wir die fachliche Basis von Intermedical Pharma und schaffen wichtige Voraussetzungen für die Weiterentwicklung unserer pharmazeutischen Qualitätsprozesse. Dieser Schritt ist Teil unseres Bestrebens, die Kompetenzen und Strukturen innerhalb der Gallmetzer HealthCare Gruppe kontinuierlich auszubauen", erklärt Dietrich Gallmetzer, CEO der Gallmetzer HealthCare S.p.A.

Über Gallmetzer HealthCare S.p.A.

Die Gallmetzer HealthCare S.p.A. mit Sitz in Bozen, Südtirol, ist eine Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in den Bereichen Dental, Pharma und Healthcare. Unter ihrem Dach vereint sie spezialisierte Gesellschaften und Marken, darunter Gerhò, Promis und Intermedical Pharma.

Die Geschäftstätigkeiten der Gruppe umfassen Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für den Dental-, Pharma- und Mundpflegebereich.

Aufbauend auf langjähriger Branchenerfahrung und spezialisiertem Fachwissen verfolgt Gallmetzer HealthCare das Ziel, ihre Geschäftsbereiche nachhaltig weiterzuentwickeln und ihre Position in den jeweiligen Märkten zu stärken.

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Aussender: Gallmetzer HealthCare S.p.A. Negrellistraße 4 39100 Bozen Italien Ansprechpartner: Nora Gallmetzer Tel.: +39 0471 066000 E-Mail: investor-relations@gallmetzerhealthcare.com Website: www.gallmetzerhealthcare.com ISIN(s): IT0005657355 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

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October 15, 2026 05:40 ET (09:40 GMT)