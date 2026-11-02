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GH

WKN: A41UA6 | ISIN: IT0005657355 | Ticker-Symbol:
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GALLMETZER HEALTHCARE SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GALLMETZER HEALTHCARE SPA 5-Tage-Chart
Dow Jones News
02.11.2026 15:33 Uhr
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PTA-News: Gallmetzer HealthCare S.p.A.: GHC Aktie wechselt in den fortlaufenden Handel - Seit dem 2. November 2026 sind die Aktien der Gallmetzer Healthcare S.p.A. im Fließhandel

DJ PTA-News: Gallmetzer HealthCare S.p.A.: GHC Aktie wechselt in den fortlaufenden Handel - Seit dem 2. November 2026 sind die Aktien der Gallmetzer Healthcare S.p.A. im Fließhandel

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Gallmetzer HealthCare S.p.A.: GHC Aktie wechselt in den fortlaufenden Handel

Seit dem 2. November 2026 sind die Aktien der Gallmetzer Healthcare S.p.A. im Fließhandel

Bozen (pta000/02.11.2026/14:41 UTC+1)

Bozen, 2. November 2026

Die Aktien der Gallmetzer HealthCare S.p.A. (ISIN IT0005657355, Börsenkürzel GHC) werden seit dem 2. November 2026 an der Wiener Börse im Handelsverfahren "Fortlaufender Handel mit Auktionen" gehandelt. Dieses ersetzt das bisherige Handelsverfahren "Auktion". Die Aktien bleiben im Segment direct market plus des Vienna MTF einbezogen.

Während der fortlaufenden Handelsphasen können Kauf- und Verkaufsaufträge nach den geltenden Börsenregeln zusammengeführt und ausgeführt werden. Voraussetzung ist, dass ausführbare Gegenaufträge vorliegen. Die Ausführung ist damit nicht mehr auf die bisherige tägliche Auktion beschränkt. Auktionen bleiben Bestandteil des neuen Handelsverfahrens.

Marktteilnehmer können Aufträge im Rahmen der geltenden Börsenregeln und der Möglichkeiten ihres jeweiligen Finanzintermediärs erteilen, ändern oder stornieren. Eine sofortige oder vollständige Ausführung ist nicht gewährleistet.

Die Umstellung betrifft die Handelsmodalitäten der Aktie. Sie ist kein Wechsel in den geregelten Markt; der Vienna MTF ist ein multilaterales Handelssystem.

Hinweise zum Handel

Aus der Umstellung allein lässt sich keine Aussage über die künftige Liquidität, das Handelsvolumen, die Geld-Brief-Spanne oder die Kursentwicklung ableiten. Diese hängen weiterhin insbesondere von Angebot und Nachfrage sowie der Handelsaktivität der Marktteilnehmer ab. Die Umstellung garantiert weder eine höhere Liquidität noch engere Geld-Brief-Spannen oder eine positive Kursentwicklung.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung noch ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

(Ende)

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Aussender:      Gallmetzer HealthCare S.p.A. 
           Negrellistraße 4 
           39100 Bozen 
           Italien 
Ansprechpartner:   Nora Gallmetzer 
Tel.:         +39 0471 066000 
E-Mail:        investor-relations@gallmetzerhealthcare.com 
Website:       www.gallmetzerhealthcare.com 
ISIN(s):       IT0005657355 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793626860974 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 09:00 ET (14:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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