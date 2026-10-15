Berlin (ots) -Viele Zahnärzte investieren viel in Fortbildungen, moderne Diagnostik und hochwertige Implantatsysteme. Trotzdem entwickelt sich die Implantologie in der eigenen Praxis nicht immer wie erhofft. Warum fachliche Kompetenz allein nicht ausreicht und welche Rolle Beratung, klare Abläufe und Verantwortlichkeiten spielen, erfahren Sie hier.Mehrere Implantologie-Fortbildungen absolviert, in moderne Technik investiert und dennoch entwickelt sich der Behandlungsschwerpunkt nicht wie erhofft: Für Praxisinhaber kann genau hier ein frustrierender Widerspruch entstehen. Fachlich sind die Voraussetzungen vorhanden, auch Patienten mit entsprechendem Behandlungsbedarf gibt es. Trotzdem kommen geplante Implantatbehandlungen nicht immer zustande. Patienten verlassen die Beratung, ohne eine Entscheidung getroffen zu haben, notwendige Folgetermine werden nicht vereinbart oder offene Behandlungsfälle bleiben im hektischen Praxisalltag liegen. Dabei liegt das Problem nicht zwangsläufig an der implantologischen Kompetenz des Zahnarztes. "Besonders frustrierend ist es, wenn man viel Zeit und Geld in den Aufbau eines Behandlungsschwerpunkts investiert hat, die entsprechenden Behandlungen im Praxisalltag aber trotzdem ausbleiben. Irgendwann fragt man sich natürlich, warum der ganze Aufwand nicht die erhofften Ergebnisse bringt", erklärt Lars Oberlein, Gründer und Geschäftsführer der Cezanne Dental GmbH."Der entscheidende Schritt ist, die Implantologie nicht nur als einzelne Behandlung zu betrachten, sondern fest in den Praxisalltag einzubinden. Dafür braucht es klare Zuständigkeiten, eine strukturierte Patientenberatung und Abläufe, die von der ersten Diagnose bis zur Nachsorge funktionieren", erklärt Lars Oberlein weiter. Seit mehr als 30 Jahren ist er in der Dental- und Implantologiebranche tätig und kennt die Implantologie aus unterschiedlichen Perspektiven, von der Zahntechnik über den Vertrieb von Implantatsystemen bis zur praktischen Fortbildung von Zahnärzten. Vor rund 20 Jahren entwickelte er ein Kursmodell, bei dem Zahnärzte Implantologie unter Anleitung an echten Patienten lernen. Mehr als 1.000 Zahnärzte aus verschiedenen Ländern haben bereits an den praktischen Kursen der Cezanne Dental teilgenommen.Warum gute Implantologie auch eine gute Patientenberatung brauchtBei der Planung einer Implantatversorgung beurteilt der Zahnarzt die medizinische Indikation, legt das chirurgische und prothetische Vorgehen fest und berücksichtigt mögliche Risiken sowie das angestrebte langfristige Behandlungsergebnis. Entsprechend wichtig sind Curricula, Fortbildungen, moderne Diagnostik und geeignete Behandlungsmöglichkeiten für die fachliche Weiterentwicklung. Soll daraus jedoch ein fester implantologischer Schwerpunkt entstehen, reicht diese medizinische Ebene allein nicht aus. Denn auch eine fachlich sinnvolle und sorgfältig geplante Implantatversorgung setzt voraus, dass der Patient seine Möglichkeiten versteht und sich auf dieser Grundlage für eine Behandlung entscheidet.Während Indikation, Augmentation, Einheilzeiten oder prothetische Versorgung für einen erfahrenen Zahnarzt zum beruflichen Alltag gehören, stehen für Patienten ganz andere Fragen im Vordergrund: Welche Vorteile bietet mir die Behandlung? Welche Alternativen gibt es? Wie lange dauert sie, welche Beschwerden oder Risiken können auftreten und welche Kosten entstehen? Wie viele Faktoren bei solchen Entscheidungen zusammenkommen, zeigt eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2025. Dafür wurden 233 Studien aus 49 Ländern ausgewertet und insgesamt 101 Einflussfaktoren auf zahnmedizinische Therapieentscheidungen identifiziert. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem die Kommunikation aufseiten des Behandlers sowie Eigenzahlungen und Zahnarztangst. Umso wichtiger ist es, dass die Beratung nicht allein medizinische Informationen vermittelt, sondern auch auf die individuellen Fragen und Bedenken des Patienten eingeht. Dabei geht es nicht darum, eine medizinisch indizierte Behandlung möglichst überzeugend zu verkaufen. Vielmehr braucht der Patient eine verständliche Grundlage, auf der er Nutzen, Risiken und Alternativen abwägen und eine selbstbestimmte Entscheidung treffen kann.Klare Abläufe verhindern, dass Implantatfälle im Praxisalltag liegen bleibenIst eine Implantatversorgung geplant, müssen die nächsten Schritte im Praxisalltag klar organisiert sein. Diagnostik und weitere Termine müssen vereinbart, Unterlagen vorbereitet und die einzelnen Behandlungsschritte aufeinander abgestimmt werden. Fehlen dafür feste Abläufe, bleiben Aufgaben schnell liegen oder verzögern sich, weil nicht klar ist, wer sich darum kümmert. So kann Implantologie zwar als Schwerpunkt angeboten werden, ohne dass es innerhalb der Praxis einen festen Ablauf von der Diagnose bis zur Nachsorge gibt.Dafür müssen auch die Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams klar geregelt sein. "Delegation bedeutet dabei allerdings nicht, Verantwortung abzugeben, sondern sie eindeutig zuzuordnen", erklärt Lars Oberlein von der Cezanne Dental GmbH. Während der Zahnarzt die Aufgaben übernimmt, für die seine medizinische Kompetenz erforderlich ist, werden organisatorische und rechtlich delegierbare Tätigkeiten von anderen Teammitgliedern übernommen. Dazu gehören beispielsweise die Termin- und Prozesskoordination, die Bereitstellung von Patienteninformationen, die organisatorische Vorbereitung von Beratungsterminen sowie das Nachhalten offener Schritte und die Koordination von Recall und Nachsorge. So ist für jeden Behandlungsschritt geklärt, wer ihn übernimmt, und offene Aufgaben hängen nicht davon ab, dass einzelne Mitarbeitende sie persönlich im Gedächtnis behalten.Cezanne Dental: Wie Implantologie vom Angebot zum planbaren Schwerpunkt wirdKlare Abläufe und Zuständigkeiten schaffen die organisatorische Grundlage. Wer Implantologie jedoch dauerhaft als Schwerpunkt in der eigenen Praxis etablieren möchte, sollte auch wissen, wie sich dieser Bereich tatsächlich entwickelt. Dazu braucht es klare Ziele, fest eingeplante Behandlungskapazitäten und regelmäßige Abstimmungen im Team. Statt sich auf den Eindruck zu verlassen, dass eigentlich mehr implantologische Fälle vorhanden sein müssten, können Praxisinhaber konkrete Entwicklungen beobachten.Dazu zählen beispielsweise die Zahl der implantologischen Beratungen und neu erkannten Fälle, der Zeitraum zwischen Diagnose und Beratung, offene Therapieentscheidungen und tatsächlich begonnene Behandlungen. Auch die Auslastung der für Implantologie vorgesehenen Zeiten kann zeigen, an welchen Stellen Abläufe noch nicht wie geplant funktionieren. Solche Kennzahlen sollen keine medizinische Qualität bewerten. Sie helfen vielmehr dabei, organisatorische Probleme sichtbar zu machen und zu prüfen, ob Veränderungen im Praxisalltag tatsächlich greifen.Wenn aus fachlicher Kompetenz ein verlässlich organisierter Schwerpunkt wirdWenn sich die Implantologie trotz hoher fachlicher Kompetenz nicht wie erhofft entwickelt, muss die nächste Investition deshalb nicht automatisch eine weitere Fortbildung oder neue Technik sein. Für Praxisinhaber lohnt sich vielmehr der Blick auf den gesamten Weg des Patienten: Werden geeignete Fälle erkannt? Verstehen Patienten ihre Möglichkeiten? Sind die nächsten Schritte klar geregelt? Weiß das Team, wer welche Aufgaben übernimmt? Und behält die Praxis offene Fälle im Blick?Eine gute Organisation soll dabei weder medizinische Entscheidungen beschleunigen noch Patienten zu einer bestimmten Behandlung bewegen. Sie sorgt dafür, dass fachliche Kompetenz im Praxisalltag nicht an unklaren Abläufen oder Zuständigkeiten ausgebremst wird. "Fachliche Exzellenz macht gute Implantologie möglich. Damit daraus ein dauerhaft funktionierender Behandlungsschwerpunkt wird, müssen jedoch auch die organisatorischen Voraussetzungen stimmen", fasst Lars Oberlein zusammen.Sie möchten Ihre implantologische Expertise praktisch ausbauen, Ihre Praxis mit hochwertigen Materialien und Versorgungslösungen stärken oder Implantologie langfristig erfolgreich im Praxisalltag etablieren? Die Cezanne Dental GmbH (http://consulting.cezanne-dental.de) verbindet dafür praktische Fortbildung, Fachhandel, Dentallabor und Consulting. 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