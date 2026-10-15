Saarlouis (ots) -Schnell, vertraut, scheinbar sicher: Für viele private Immobilieneigentümer im Saarland wirkt ein Kaufangebot aus dem direkten Umfeld zunächst wie die einfachste Lösung. Doch wer sich vorschnell festlegt, weiß häufig weder, welchen Preis der Markt tatsächlich hergibt, noch ob weitere Interessenten bessere Voraussetzungen mitbringen. Was sollten Eigentümer also prüfen, bevor aus dem ersten Angebot ein endgültiger Verkauf wird?Ein Kaufangebot aus dem persönlichen Umfeld kann für Immobilieneigentümer zunächst äußerst attraktiv wirken. Schließlich scheint sich damit die Möglichkeit zu bieten, den Verkauf schnell abzuschließen und auf eine umfangreiche Vermarktung sowie zahlreiche Besichtigungstermine zu verzichten. Gerade bei einer Erbschaft, einer Scheidung oder einem altersbedingten Umzug wächst dadurch die Versuchung, einem bereits vorhandenen Interessenten frühzeitig zuzusagen. Doch solange weder der realistische Marktwert noch die tatsächliche Nachfrage bekannt sind, können Eigentümer kaum beurteilen, ob das vorliegende Angebot wirtschaftlich wirklich überzeugt. "Wer dem ersten Interessenten vorschnell zusagt, riskiert nicht nur, einen erheblichen Teil des möglichen Verkaufspreises zu verschenken. Scheitert der Verkauf anschließend an einer ungeklärten Finanzierung, beginnt die Suche nach einem geeigneten Käufer im schlimmsten Fall wieder von vorn", warnt Michael Schäfer von der M3 Immobilien Agentur Saar."Ein vorhandener Interessent muss nicht automatisch die falsche Wahl sein. Bevor Eigentümer zusagen, sollten sie jedoch prüfen, ob der angebotene Preis zum Markt passt, welche weitere Nachfrage vorhanden ist und ob die Finanzierung des Käufers belastbar ist", erklärt Michael Schäfer. Wie wichtig diese Faktoren für einen erfolgreichen Immobilienverkauf sind, kennt er aus rund 13 Jahren Branchenerfahrung. Der ausgebildete Immobilienkaufmann führt gemeinsam mit Monique Schäfer die M3 Immobilien Agentur Saar mit Standorten in Bous und Saarlouis. Monique Schäfer bringt neben ihrer Qualifikation als Immobilienmaklerin (IHK) langjährige Vertriebserfahrung aus einem Großkonzern mit. Gemeinsam begleiten sie private Eigentümer beim Verkauf von Häusern, Wohnungen, Mehrfamilienhäusern und weiteren Immobilien im Saarland. Mittlerweile hat die M3 Immobilien Agentur Saar mehr als 700 Immobilien vermittelt und dabei unterschiedlichste Verkaufssituationen begleitet.M3 Immobilien Agentur Saar: Erst der Marktvergleich zeigt, was ein Angebot wert istLiegt bereits ein konkretes Kaufangebot vor, benötigen Eigentümer zunächst einen verlässlichen Maßstab, um den genannten Preis überhaupt einordnen zu können. Entscheidend ist dabei der realistische Marktwert der Immobilie. Dieser hängt nicht allein von Größe und Zustand ab, sondern ebenso von Lage, Objektart, Ausstattung, vergleichbaren Verkäufen und der aktuellen Situation auf dem regionalen Immobilienmarkt. Erst wenn diese Faktoren berücksichtigt wurden, lässt sich beurteilen, wie das vorliegende Angebot tatsächlich einzuschätzen ist. Das gilt auch dann, wenn der Interessent aus der direkten Nachbarschaft kommt und die Immobilie oder die Lage bereits gut kennt. Denn diese Vertrautheit sagt noch nichts darüber aus, ob sein Angebot dem Preis entspricht, den andere Käufer am Markt zu zahlen bereit wären.Eine fundierte Bewertung allein beantwortet allerdings noch nicht die Frage, welche Nachfrage für die Immobilie tatsächlich besteht. Dafür muss sich zeigen, wie potenzielle Käufer auf das Objekt reagieren und welche Preisbereitschaft vorhanden ist. Gebündelte Besichtigungstermine können früh Hinweise darauf liefern, ob mehrere ernsthafte Interessenten vorhanden sind und ob Angebotspreis, Präsentation und Nachfrage zusammenpassen. "Mehrere qualifizierte Interessenten schaffen für Eigentümer eine ganz andere Entscheidungsgrundlage, weil dann nicht ein einzelnes Angebot über den gesamten Verkauf entscheidet", erklärt Michael Schäfer. Neben dem Preis lassen sich so auch Kaufabsicht, Zuverlässigkeit und der mögliche zeitliche Ablauf miteinander vergleichen.Die M3 Immobilien Agentur Saar wertet diese Rückmeldungen gemeinsam mit den Eigentümern aus und prüft, welche Interessenten für den weiteren Verkaufsprozess infrage kommen. Ein bereits vorhandener Käufer wird dadurch nicht automatisch ausgeschlossen, sondern kann unter denselben Bedingungen wie weitere Interessenten in den Verkaufsprozess einbezogen werden. Für den Eigentümer entsteht damit ein belastbarer Vergleich, bevor er sich endgültig festlegt.Warum das höchste Kaufangebot nicht automatisch das beste istWer mehrere Interessenten miteinander vergleichen kann, sollte dabei nicht allein auf die Höhe der jeweiligen Angebote schauen. Ebenso wichtig ist die Frage, wie verlässlich der Kauf tatsächlich zustande kommen kann. Denn auch ein attraktiver Kaufpreis bietet dem Eigentümer wenig Sicherheit, wenn die Finanzierung des Interessenten noch nicht ausreichend geklärt ist. Wird die Immobilie frühzeitig für einen Käufer reserviert und scheitert dessen Finanzierung später, kann sich der gesamte Verkaufsprozess verzögern. Besonders problematisch ist das, wenn andere geeignete Interessenten zwischenzeitlich abgesagt oder nicht weiterverfolgt wurden.Bevor sich Eigentümer verbindlich festlegen, sollte deshalb ein belastbarer Finanzierungsnachweis vorliegen. Die endgültige Prüfung und Zusage der Finanzierung bleibt dabei Aufgabe der jeweiligen Bank und kann auch von einem Immobilienmakler nicht ersetzt werden. Die M3 Immobilien Agentur Saar kann vorhandene Nachweise jedoch einordnen, fehlende Unterlagen anfordern und bei Bedarf Kontakte zu Banken oder Finanzierungspartnern herstellen. "Ein höheres Angebot bringt dem Eigentümer wenig, wenn am Ende die Finanzierung fehlt und der Verkauf nicht zustande kommt", erklärt Michael Schäfer. Neben dem angebotenen Preis lässt sich so auch berücksichtigen, wie belastbar das Angebot tatsächlich ist.65.000 Euro Unterschied: Was ein Marktvergleich bewirken kannWie groß der Unterschied zwischen einem frühen Direktangebot und dem tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis ausfallen kann, zeigt ein Fall aus der Praxis der M3 Immobilien Agentur Saar. Ein Eigentümer wollte einen bereits vorbereiteten Verkaufsprozess abbrechen, nachdem ihm ein Nachbar rund 220.000 Euro für seine Immobilie geboten hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch bereits mehrere weitere Interessenten konkretes Interesse an der Immobilie gezeigt. Michael Schäfer riet dem Eigentümer deshalb, den laufenden Verkaufsprozess fortzusetzen und zunächst abzuwarten, wie sich die vorhandene Nachfrage entwickelt.Das erwies sich als die richtige Entscheidung. Denn der Nachbar, dessen Angebot zunächst nach einer schnellen und sicheren Lösung ausgesehen hatte, kaufte die Immobilie am Ende nicht. Stattdessen fand sich ein anderer Käufer, der rund 65.000 Euro mehr zahlte. Hätte sich der Eigentümer frühzeitig auf das Angebot aus der Nachbarschaft festgelegt, wäre ihm dieser Preisunterschied möglicherweise entgangen. "Eigentümer sollten Nachfrage daher nicht daran messen, wer zuerst ein Angebot macht. Entscheidend ist, welche ernsthaften Interessenten tatsächlich vorhanden sind und welche Angebote am Ende auch belastbar sind", erklärt Michael Schäfer.M3 Immobilien Agentur Saar: Die Entscheidung bleibt beim EigentümerAm Ende geht es beim Immobilienverkauf nicht darum, Eigentümer zu einer bestimmten Entscheidung zu bewegen. Sie sollen vielmehr einschätzen können, welche Verkaufsoption für ihre persönliche Situation am besten passt. Dafür sollten sie ihre Möglichkeiten kennen, bevor sie sich endgültig festlegen. Dabei kann sich durchaus zeigen, dass der bereits vorhandene Interessent auch nach dem Marktvergleich die beste Wahl ist.Die M3 Immobilien Agentur Saar unterstützt Eigentümer dabei, ihre Möglichkeiten realistisch einzuschätzen, ohne ihnen die Entscheidung abzunehmen. "Wir wollen unseren Kunden nicht vorgeben, an wen sie verkaufen sollen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen die Informationen an die Hand zu geben, die sie für eine fundierte Entscheidung brauchen", erklärt Michael Schäfer. Welcher Käufer am Ende den Zuschlag erhält, entscheidet damit weiterhin der Eigentümer selbst.Sie möchten Ihre Immobilie im Saarland verkaufen und vor Ihrer Entscheidung sicherstellen, dass Preis, Nachfrage und potenzielle Käufer sorgfältig geprüft wurden? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der M3 Immobilien Agentur Saar (https://www.m3-saar.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:M3 IAS GmbHE-Mail: info@m3saar.deWebsite: https://www.m3-saar.deOriginal-Content von: M3 Immobilien Agentur Saar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182603/6371779