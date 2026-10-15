Paris/London/Zürich - Am Donnerstag ist es an den europäischen Börsen leicht nach unten gegangen. «Hohe Energiepreise und die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen belasten die Stimmung», so Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Besonders die hoch bewerteten KI- und Technologieaktien geraten unter Druck.» Zugleich gebe es Käufe defensiver Aktien. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,62 Prozent auf 6.151,83 Punkte. Ausserhalb der Euroregion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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