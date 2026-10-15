Brüssel - Europa will bis zu 80 Milliarden Euro für Technologie-Start-ups auf dem Kontinent mobilisieren. Das Fundraising für den zweiten, deutlich größeren Fonds der European Tech Champions Initiative (ETCI) befinde sich bereits in der heißen Phase, sagte eine Sprecherin der federführenden Europäischen Investitionsbank (EIB) dem "Handelsblatt".



Das First Closing, also der erste formelle Abschluss, des Fonds werde noch in diesem Jahr erfolgen. Danach kann der Fonds starten und bereits investieren, auch wenn noch weitere Kapitalzusagen möglich sind. Am ersten Fonds, ETCI 1 genannt für die erste European Tech Champions Initiative, beteiligte sich Deutschland mit rund einer Milliarde Euro. Das Gesamtvolumen des 2023 gestarteten Dachfonds betrug 3,9 Milliarden Euro. Dieses Mal soll der Fonds deutlich größer ausfallen: Es wird ein Fondsvolumen von bis zu 15 Milliarden Euro angestrebt. Das soll Gesamtinvestitionen von bis zu 80 Milliarden Euro in mehr als 1.500 Wachstumsunternehmen in Europa ermöglichen.



"Die Bundesregierung wird sich, wie schon an ETCI 1, auch an ETCI 2 von Anfang an substanziell finanziell beteiligen", sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums. Ob die zur Verfügung gestellte Summe höher als die eine Milliarde Euro aus 2023 ausfällt, ist jedoch bislang unklar.





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