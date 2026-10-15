Cloover bietet eine Direktvermarktung für Solaranlagen auf privaten Hausdächern an. Der Tarif verbindet viertelstündliche Börsenpreise mit optionaler Speichersteuerung. Die ersten Anlagen sollen zum 1. Dezember 2026 in die Vermarktung gehen. Die Direktvermarktung für Solaranlagen bis 25 Kilowatt ist laut Cloover seit dem 15. Oktober online abschließbar und monatlich kündbar. Das Unternehmen übernimmt die Anmeldung zur sonstigen Direktvermarktung nach § 21a EEG beim Netzbetreiber. Auch Marktkommunikation, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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