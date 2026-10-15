WUHU, China, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 24. Oktober veranstaltet LEPAS im Rahmen des Chery International User Summit 2026 erstmals die Global Elegant Lifestyle Week. Unter dem Motto "TOGETHER IN ELEGANCE" bringt die Veranstaltung erstmals Fahrzeugbesitzer von LEPAS aus aller Welt, Partner und Branchenmedien zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und einen eleganten Lebensstil über Kulturgrenzen hinweg zu entdecken.

Im Jahr 2026 kommen die New Energy Vehicles (NEVs) von LEPAS erstmals auf den globalen Märkten zu ihren Besitzern, wobei jedes Fahrzeug Eleganz im Alltag auf ganz eigene Weise erfahrbar macht. Die Veranstaltung beleuchtet diese unterschiedlichen Perspektiven anhand der Bereiche Fahrerlebnis, Technologie, Design und Lifestyle.

Mit dem LEPAS L6 EV startet die erste LEPAS Global Journey of Elegant Driving. Die Route führt durch belebte Innenstädte, über Fernstraßen zwischen Städten und auf kurvenreichen Bergstraßen. Internationale Medienvertreter und Nutzerrepräsentanten können dabei Fahrverhalten, Komfort, Reichweite und intelligente Technologien unmittelbar erleben. Darüber hinaus können die Teilnehmer den LEPAS L4, L6 und L8 unter realen Bedingungen Probe fahren. Auf dem Programm stehen zudem Vorführungen des Automated Parking Assist (APA), des Remote Parking Assist (RPA) sowie des Super Intelligent Valet Parking (SIVP), das exklusiv beim LEPAS L8 verfügbar ist. LEPAS rückt nicht die Technologie selbst in den Mittelpunkt, sondern integriert sie ganz selbstverständlich in den Alltag. So lassen sich auch fortschrittliche Funktionen mühelos nutzen und eröffnen den Kunden mehr Freiheit, Neues zu entdecken.

Auch in Bezug auf das Design entwickelt LEPAS sein Verständnis von Eleganz im kontinuierlichen Dialog mit Kunden aus aller Welt weiter. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Weltpremiere des LEPAS Concept Cars. Zudem stellt die Marke ihre neue Designsprache "Next-Generation Leopard Aesthetics" vor. Sie zeigt, wie skulpturale Linien und Licht zusammenwirken und welche Möglichkeiten sich für die künftige Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug eröffnen.

Zudem feiert die Veranstaltung die vielfältigen Lebensstile der weltweiten LEPAS-Community. Entlang der Global Elegance Promenade teilen Kunden kulturelle Einblicke und interaktive Erlebnisse aus ihren Heimatstädten und erzählen, was elegante Lebensart für sie persönlich bedeutet. Durch diesen interkulturellen Austausch werden die Teilnehmer zu "Global Elegant Lifestyle Partners" und erkunden gemeinsam mit LEPAS die facettenreichen Ausdrucksformen eines eleganten Lebensstils.

Denn Eleganz kennt viele Ausdrucksformen - geprägt von unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen. Unter dem Motto "TOGETHER IN ELEGANCE" lädt die erste LEPAS Global Elegant Lifestyle Week Kunden aus aller Welt dazu ein, gemeinsam neue Möglichkeiten für einen eleganten Lebensstil zu gestalten. Weitere Highlights werden in Kürze bekannt gegeben.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, LEPAS Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.



Über Chery Auto

Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der globalen Philosophie "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.



Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Kontaktperson: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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