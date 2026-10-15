Nach Enerparc, Next2Sun und Energiekonzepte Deutschland hat mit Reinke Photovoltaik jetzt binnen weniger Wochen ein weiteres Unternehmen der Solarbranche Insolvenz angemeldet. Der Betrieb aus dem ostwestfälischen Gütersloh hat sich auf Photovoltaik-Anlagen, Lade-Infrastruktur und Batteriespeicher für Gewerbebetriebe spezialisiert. Als Gründe führt Reinke Photovoltaik insbesondere den hohe Vorfinanzierungsbedarf im Projektgeschäft, aufwendige Planungs- und Genehmigungsprozesse sowie veränderte Rahmenbedingungen bei der Finanzierung bestehender Kundenforderungen an. Die Auftragslage sei weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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