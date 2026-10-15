Per Fast Lane könnt ihr das iPhone Duo bei Apple schneller bestellen. Wie das geht, verraten wir hier. Vorher solltet ihr aber einige andere Dinge zum Foldable wissen. Foldables stecken nach wie vor in der Nische. Nur etwa 1,6 Prozent der verkauften Smartphones weltweit sind faltbar. Mit dem Verkaufsstart des iPhone Duo könnte sich das ändern. Schließlich hat das Gerät zur Vorstellung immense mediale Aufmerksamkeit erfahren - auch dank einer cleveren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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