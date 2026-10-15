Bei der Uelzener gibt es einen neuen Leiter der Abteilung Makler- und Kooperationsvertrieb. Der 32-jährige Christian Groth hat zum 01.10.2026 den Posten übernommen. Groth soll bestehende Partnerschaften weiterentwickeln, neue Kooperationen aufbauen und auch Vertriebsabläufe optimieren. Die Uelzener Versicherungen treiben ihre strategische Neuausrichtung konsequent voran, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Seit dem 01.10.2026 leitet Christian Groth die Abteilung Makler- und Kooperationsvertrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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