Helvetia in Deutschland hat ihre Produktpalette ausgebaut. Unter anderem hat der fusionierte Versicherer aus Helvetia und Baloise das erste gemeinsame Firmenprodukt auf den Markt gebracht. Auch in der Transport- und Grundfähigkeitsversicherung gibt es Neuigkeiten. Helvetia in Deutschland hat eine neue gewerbliche Haftpflichtversicherung eingeführt. Das Produkt ist das erste gemeinsame Firmenkundenprodukt seit der Fusion von Helvetia und Baloise. Es wurde auf der Basis des etablierten Produkts von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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