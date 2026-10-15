Die Smart InsurTech AG öffnet ihre Versicherungsplattform Smart Insur für KI-Technologien ihrer Kunden. Über eine neue Schnittstelle können Vermittlerbetriebe eigene Anwendungen sowie externe KI-Lösungen mit ihrem Datenbestand auf der Plattform verbinden. Zudem soll es eine KI-Community geben. Die Smart InsurTech AG vollzieht mit ihrer Versicherungsplattform Smart Insur den nächsten Schritt in der KI-Strategie und setzt mit einer neuen Schnittstelle auf Flexibilität und Technologieoffenheit: Smart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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