Berlin (ots) -Die WELT AM SONNTAG widmet anlässlich des 80. Geburtstags von Lucky Luke am 24./25. Oktober 2026 dem Kult-Cowboy eine einzigartige Comic-Sonderausgabe. Statt mit Nachrichtenfotos wird die Ausgabe ausschließlich mit Lucky-Luke-Zeichnungen gestaltet.Dabei handelt es sich sowohl um eigens für die WELT AM SONNTAG erstellte Illustrationen, die unter anderem die politische Lage in Deutschland kommentieren, um Vorab-Auszüge aus dem neuen Album, das am 3. November erscheint, sowie um historische Zeichnungen aus dem Archiv des Westernhelden-Comics. Mit dieser visuellen Einzigartigkeit und einem besonderen redaktionellen Konzept schafft die Sonntagszeitung ein Sammlerstück für Fans.Jacques Schuster, Chefredakteur der WELT AM SONNTAG: "Lucky Luke ist seit 80 Jahren ein Stück Kulturgeschichte. Mit unserer Sonderedition bringen wir diesen einzigartigen Geist auf die Seiten der WELT AM SONNTAG: Vom historischen Goldrausch als Blaupause für heutige Krypto-Märkte bis zur Jagd nach den Daltons der modernen Wirtschaft. Wir zeigen Illustrationen, die es so noch nie zu sehen gab, und Geschichten, die Generationen verbinden. Diese Ausgabe ist ein Sammlerstück."Von Krypto bis Rodeo: Der Wilde Westen im BlattDie Redaktion verknüpft in dieser WELT AM SONNTAG ihren Zeitungsjournalismus über alle Ressorts hinweg pointiert mit der Welt von Lucky Luke. Zu den Höhepunkten gehören:- Exklusivität im Titelthema: Ein Interview mit dem Zeichner Achdé und dem Autor Jul über das neue Album, politische Bezüge zur Gegenwart und das Erbe von Morris und Goscinny. Bebildert mit Selbstporträt-Zeichnungen der beiden Macher.- Finanzen im Wilden Westen: Die Redaktion analysiert den amerikanischen Traum zwischen Aufbruch und Transformation. Dabei werden Parallelen vom historischen Goldrausch über Banken und Glücksspiel bis hin zu aktuellen Debatten über Inflation, Zentralbanken und Kryptowährungen gezogen.- Kultur: Ein Porträt von Lucky-Luke-Schöpfer Morris sowie Essays zur kulturellen Bedeutung der Comic-Reihe, zur Kunst, Popkultur und dem generationsübergreifenden Erfolg des Cowboys.- Reise: Reportagen zu den ikonischen Schauplätzen des Wilden Westens und der Lucky-Luke-Welt - vom Monument Valley bis New Orleans. Zusätzlich gibt es eine historische Einordnung des Goldrausches in Alaska als prägendes Kapitel amerikanischer Geschichte.- Sport: Hintergründige Geschichten rund um Rodeos, Pferderennen und weitere Disziplinen des Wilden Westens.Sammlerstück für Fans bestellbarDie Lucky Luke-Edition der WELT AM SONNTAG erscheint am 24./25. Oktober 2026. Das Wochenende wird von einer Werbekampagne am Point of Sale sowie in den Bereichen Digital, Funk und Print flankiert. Das Sammlerstück kann bereits im Vorfeld für 8,75 Euro online vorbestellt werden: wams.de/luckylukePressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6371863