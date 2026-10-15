Mainz (ots) -Klavier ist nach der Gitarre das am häufigsten gespielte Instrument in Deutschland; 16,3 Millionen Menschen musizieren hierzulande in ihrer Freizeit.* Auf Feiern, Familientreffen und Geburtstagen passiert trotzdem selten das Naheliegende: dass sich jemand ans Klavier setzt und alle mitsingen.Das liegt kaum am Können. Es liegt am Material. Klaviernoten gibt es in großer Zahl, aber kaum ein Buch ist danach zusammengestellt, welche Lieder eine Runde tatsächlich gemeinsam singt. Die meisten Sammlungen folgen anderen Kriterien: aktuelle Charts, Filmmusik, ein einzelner Interpret, ein Schwierigkeitsgrad. Das Repertoire, das wirklich jeder kennt, kommt dabei selten zusammen. Und wenn doch, dann in Fassungen, die zum Begleiten von Gesang nie gedacht waren.Genau hier setzt Das Fetenbuch für Klavier an, bearbeitet von Sebastian Müller: 100 Titel aus Pop, Rock, Schlager und Volksliedern, von "Marmor, Stein und Eisen bricht" bis "Wonderwall", von "Viva Colonia" bis "Imagine" - ausschließlich Lieder, die man ohne Textblatt mitsingen kann.Der wichtigste Unterschied steckt dabei nicht in den Noten, sondern in den Tonarten - und die mussten zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllen. Jeder Song liegt so, dass normale Stimmen ihn bequem singen können, nicht dort, wo der Originalinterpret ihn gesungen hat. Und er steht in einer einfachen Tonart mit möglichst wenigen Vorzeichen. Das ist keine Selbstverständlichkeit: Wer nur auf Singbarkeit hin transponiert, landet schnell bei vier oder fünf Vorzeichen und damit bei Stücken, die am Klavier unnötig schwer werden. Hier ist jede Tonart so gewählt, dass sie beiden Seiten entgegenkommt, der Stimme und den Händen.Auch die Arrangements selbst sind bewusst schlicht gehalten: Die rechte Hand übernimmt die Melodie, die linke eine einfache, tragende Begleitung. Nach ein bis zwei Jahren Klavierunterricht sind die Stücke gut zu erarbeiten. Wer sich mit Noten schwertut, findet über jedem Lied Akkordsymbole mit Griffbildern und kann allein damit begleiten.Ob ein Liederbuch im Alltag funktioniert, entscheidet sich zudem an Äußerlichkeiten. Das großzügige Format von 23 × 30 cm und die Spiralbindung sorgen dafür, dass das Buch aufgeschlagen liegen bleibt; die meisten Songs stehen auf einer Doppelseite, Umblättern mitten im Lied entfällt. Und weil alle Ausgaben der Reihe dieselben 100 Titel in denselben Tonarten enthalten, können Klavier, Gitarre und Ukulele ohne Absprache zusammen begleiten.Die Gitarren- und Ukulelen-Ausgaben der Reihe "Die Liederbücher für Alt und Jung" gehören seit Jahren zu den beliebtesten Liederbüchern im deutschsprachigen Raum und werden bei Amazon und Thomann durchweg mit Bestnoten bewertet. Der Grund dafür ist weniger musikalisch als sozial: Gemeinsames Singen entsteht nur, wenn jemand begleiten kann - und wenn die Lieder so gesetzt sind, dass alle mitkommen, der am Klavier genauso wie die, die singen.ProduktdatenTitel: Das Fetenbuch für Klavier - 100 Hits leicht arrangiert für Klavier oder KeyboardBearbeiter: Sebastian MüllerVerlag: Schott Music, MainzReihe: Die Liederbücher für Alt und JungErschienen: September 2026Umfang: 212 SeitenFormat: 23 × 30 cm, SpiralbindungISBN: 978-3-7957-3395-7ISMN: 979-0-001-22136-8Preis: 26,50 EURZu allen 100 Songs gibt es eine begleitende Spotify-Playlist (100 Fetenhits).Weitere Ausgaben der Reihe: Das Fetenbuch für Gitarre (22,00 EUR), Das Fetenbuch für Ukulele (19,50 EUR), Das Fetenbuch XXL für Gitarre + Ukulele (26,50 EUR). Außerdem erhältlich: Das Rock & Pop Fetenbuch, Das Schlagerbuch, Das Folk- und Volksliederbuch, Das Kinderliederbuch und Das Weihnachtsliederbuch - jeweils für Gitarre, Ukulele und teilweise für Klavier.Erhältlich bei Schott Music, im Musikfachhandel sowie bei Amazon, Thomann, Stretta, Alle Noten und Music Store.Rezensionsexemplare und Beispielseiten können angefordert werden unter: Schott Music, Bernhard Müller, bernhard.mueller@schott-music.com* Quelle: Deutsches Musikinformationszentrum (miz), "Amateurmusizieren in Deutschland", Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach, November 2024 bis Januar 2025. 21 % der Bevölkerung ab sechs Jahren musizieren in der Freizeit; Gitarre und Klavier werden am häufigsten genannt (28 % bzw. 24 %).Pressekontakt:Bernhard Müller, +49 (6131) 246 135, bernhard.mueller@schott-music.comWeitere Informationen: www.liederbuecher.com/fetenbuchOriginal-Content von: Schott Music, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183638/6371861