Münster (ots) -Am 23. März 2012 fand in Helsinki die erste Eurojackpot-Ziehung statt. Seitdem hat sich die europäische Lotterie von sieben teilnehmenden Ländern zu einem Angebot entwickelt, an dem heute 19 Nationen und 34 staatliche Lotteriegesellschaften beteiligt sind. Doch zum Jubiläum zählt weniger die Statistik als das, was dahintersteckt: Es sind die kleinen und großen Momente, die aus einer Ziehung eine Geschichte machen.Vom Spielschein zur neuen Lebenssituation"1.000 Ziehungen sind mehr als eine runde Zahl", sagt Bodo Kemper, Sprecher von Eurojackpot. "Sie stehen für über 14 Jahre, in denen Eurojackpot gewachsen ist - aber vor allem für die neue Lebenssituation durch einen hohen Millionengewinn. Jede erfolgreiche Ziehung markiert einen besonderen Moment, manchmal mit einer Prise Drama, aber immer wieder mit gutem Ausgang."Geschichten, die Eurojackpot geschrieben hatManche Geschichten sind kurioser als jede Drehbuchidee: 2013 investierte ein norwegischer Gewinner einen Teil seines 13,5 Millionen Euro hohen Gewinns in seinen Lieblingsfußballverein - damit der Club einen begehrten Spieler halten konnte. Zwei Jahre später ging der erste 90-Millionen-Euro-Jackpot nach Tschechien. Während der tatsächliche Gewinner wegen des großen Medienrummels einen langen Monat wartete, bis er sich meldete, behaupteten zahlreiche Menschen, sie hätten ihren Tippschein verloren. Einer wollte sogar beweisen, sein Hund habe ihn gefressen.2019 teilte sich eine 50-köpfige Tippgemeinschaft aus dem finnischen Siilinjärvi einen 90-Millionen-Euro-Jackpot. Der Spielschein war im Supermarkt abgegeben worden; einige Tage später feierten die Glückspilze dort mit der ganzen Kleinstadt ihren Gewinn bei Kaffee und Kuchen. 2024 folgte ein bislang einmaliges Ereignis: In der längsten Jackpotphase der Eurojackpot-Geschichte blieb der Jackpot 17 Ziehungen lang stehen. Erst am Nikolaustag wurde er in der 18. Ziehung geknackt - zwei deutsche Spielteilnehmer erhielten jeweils 60 Millionen Euro.Eine andere Besonderheit spielte sich 2023 in Köln ab: Ein Tipper hatte für alle neun Tippfelder seines Spielscheins dieselbe Zahlenkombination angekreuzt. Als diese Kombination in der zweiten Gewinnklasse traf, bedeutete das neun einzelne Gewinne - zusammen ergaben sie rund 900.000 Euro.Über 700 Millionäre und unzählige GeschichtenMehr als 700 Menschen sind durch Eurojackpot inzwischen Millionär geworden, über die Hälfte davon in Deutschland. Der Höchstgewinn von 120 Millionen Euro wurde bislang neunmal ausgeschüttet: Fünfmal ging die Summe nach Deutschland, zweimal nach Dänemark und jeweils einmal nach Norwegen und in die Tschechische Republik.Wer selbst sein Glück versuchen möchte, hat jeden Dienstag und Freitag bei der europäischen Lotterie Eurojackpot die Chance dazu. Zur bevorstehenden 1.000. Ziehung am Dienstag (20. Oktober) liegt der Eurojackpot bei mindestens zehn Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es in jeder Lotto-Annahmestelle oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6371883