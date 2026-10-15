Die geplante Grüngasquote soll ab 2028 den Einsatz klimaneutraler Brennstoffe in Wohngebäuden erhöhen. Energieverbände verlangen strengere Anrechnungskriterien und verlässliche Absatzperspektiven. Der Bauherren-Schutzbund warnt vor einer einseitigen Kostenbelastung privater Haushalte. Das Bundeswirtschaftsministerium lädt Branchenverbände am 16. Oktober zu einem ersten Dialog über die Eckpunkte zur Grüngasquote und Grünheizölquote ein. Das teilt das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) mit. Nach den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver