Berlin (ots) -Wer sich im Herbst gegen Grippe impfen lässt, schützt sich rechtzeitig vor der saisonalen InfluenzawelleMit dem Herbst beginnt die Zeit, in der eine Grippeschutzimpfung besonders sinnvoll ist. Wer sich im Oktober oder November impfen lässt, baut rechtzeitig einen Schutz vor der Hochphase der Grippewelle auf. Die jährliche Influenzaimpfung gilt als wirksamste Maßnahme, um einer Erkrankung vorzubeugen und das Risiko schwerer Krankheitsverläufe zu verringern.Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Grippeschutzimpfung insbesondere Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren, Personen mit chronischen Erkrankungen, Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit erhöhtem Expositionsrisiko. Trotz dieser Empfehlung bleibt die Impfquote hinter den Zielen zurück. Nur etwa 34 Prozent der über 60-Jährigen waren in der vergangenen Saison gegen Influenza geimpft. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt eine Impfquote von 75 Prozent."Niedrigschwellige Impfangebote beispielsweise in Apotheken sind wichtig, damit möglichst viele Menschen ihren Impfschutz unkompliziert und rechtzeitig auffrischen können", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Apotheken sind wohnortnah erreichbar und bieten persönliche Beratung. Prävention muss für die Menschen einfach in ihren Alltag passen."Insbesondere für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen kann eine Infektion mit schweren Komplikationen verbunden sein. Eine hohe Impfquote trägt daher nicht nur zum individuellen Schutz bei, sondern entlastet auch das Gesundheitssystem während der Grippesaison.Eine zusätzliche Möglichkeit sich impfen zu lassen bietet die bundesweite Lange Nacht des Impfens am 12. November. Viele Apotheken, Arztpraxen, Gesundheitsämter und andere Impfstellen verlängern an diesem Tag ihre Öffnungszeiten. Interessierte können sich dort gegen Grippe und teilweise auch gegen COVID-19 impfen lassen. Pharma Deutschland appelliert daher, den eigenen Schutz frühzeitig zu überprüfen und eine Grippeschutzimpfung wahrzunehmen._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6371914