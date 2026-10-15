FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 12,20 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten dank des Spezialitäten-Geschäfts die Erwartungen geschlagen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Ausblick des Zuckerproduzenten mangele es indes an "Glamour", ein stärkerer "Zucker-Optimismus" greife wohl erst im folgenden Jahr./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007297004
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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