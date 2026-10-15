Bad Vilbel / Frankfurt am Main (ots) -Bad Vilbel ist bekannt für seine Mineralquellen und die beliebten Burgfestspiele - doch die Quellenstadt hat noch viel mehr zu bieten. In der neuen Folge von "Tobis Städtetrip" entdeckt Moderator Tobi Kämmerer besondere Orte und trifft Menschen mit kreativen Ideen. Er erkundet die Stadt entlang der Nidda, probiert Handwerkskunst aus und taucht in die Welt der Street Art ein. Eine Wanderung mit drei neugierigen Ziegen rundet seine Entdeckungstour ab. "Tobis Städtetrip: Bad Vilbel" läuft am Dienstag, 20. Oktober, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen.Wer Bad Vilbel verstehen möchte, kommt am Wasser kaum vorbei. Gemeinsam mit der amtierenden Quellenkönigin Laura I. fährt Tobi mit einer Rikscha der Nachbarschaftshilfe entlang der Nidda durch die Stadt. Dabei erfährt er, warum die Mineralquellen bis heute eng mit der Identität Bad Vilbels verbunden sind. An der Römerquelle trifft er außerdem Lauras Vorgängerin Ena Kaufmann und lässt sich erklären, wie sich auch die Nidda in den vergangenen Jahren verändert hat.Fingerspitzengefühl ist gefragt, als Tobi gemeinsam mit Bettina Weber und Carolin Wirth die Kunst des Makramees ausprobiert und sein eigenes Windlicht knüpft. Kunst gibt es in Bad Vilbel aber auch unter freiem Himmel: Im Massenheimer Auenkunst-Park stehen zwischen Wiesen und Spazierwegen Skulpturen und Installationen regionaler Künstlerinnen und Künstler. Für Tobi ein Fall für seine Rubrik "Das Beste für Umme", denn der besondere Kunstspaziergang kostet keinen Eintritt. Eine Institution der Stadt sind die Burgfestspiele. Tobi bekommt einen seltenen Blick hinter die Kulissen des renommierten Freilichttheaters. Auch die moderne Kunstszene gehört zu Bad Vilbel. Gemeinsam mit dem international bekannten Street-Art-Künstler Case Maclaim entdeckt Tobi großformatige Wandkunst und erfährt mehr über die Graffiti-Szene der Stadt. Genuss hat in Bad Vilbel viele Facetten. In der "Genusserie" in der Innenstadt führt Gastgeber Tim Wegge Tobi in die Welt des Rums ein. Er erfährt, warum Gäste aus ganz Deutschland dafür nach Bad Vilbel kommen. Kulinarisch wird es im Restaurant "Kraut und Rüben". Küchenchef Michael Zeller setzt auf saisonale, kreative Küche und Zutaten aus der Region. Tobi schaut ihm über die Schulter und erfährt, welche Ideen hinter seiner Küche stecken.Mit Hanni, Nanni und Schoki lernt Tobi Bad Vilbels Umgebung noch einmal von einer ganz anderen Seite kennen. Gemeinsam mit Tierhalter Michael Schwarz und den drei Ziegen geht es auf Wanderschaft. Dabei zeigt sich schnell, dass die neugierigen Vierbeiner durchaus ihre eigenen Vorstellungen von einem gelungenen Spaziergang haben. Zwischen Mineralquellen und Street Art, Freilichttheater und Ziegenwanderung erlebt Tobi Kämmerer ein Bad Vilbel mit überraschend vielen Facetten. Vor allem aber trifft er Menschen, die mit ihren Ideen, ihrer Kreativität und ihrer Leidenschaft ihre Stadt prägen.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6371917