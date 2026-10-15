Die ASML-Aktie erlebt nach ihrem jüngsten Erholungsversuch einen erneuten Rückschlag und hat seit dem Oktoberhoch rund -15% verloren. In meiner letzten Analyse hatte ich oberhalb von 1.532 € eine Fortsetzung der Rally bis zum Rekordhoch bei 1.739,40 € favorisiert. Tatsächlich gelang nochmals ein Vorstoß bis 1.658,60 €, bevor die Käufer erneut das Nachsehen hatten. Mit dem heutigen Down-Gap und dem Rückfall auf aktuell 1.450,80 € ist die bullische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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