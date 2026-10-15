Frankfurt (Oder) (ots) -- MVZ am RHÖN-Klinikum Frankfurt (Oder) erweitert Angebot in der Diabetologie- Schwerpunkt auf diabetischem Fußsyndrom und chronischen Wunden- Neu: Sprechstunde wird auf Deutsch und Polnisch angebotenDas MVZ am RHÖN-Klinikum Frankfurt (Oder) erweitert sein Angebot in der Diabetologie. Neu ist die Möglichkeit einer diabetologischen Beratung und Behandlung in polnischer Sprache. Neben der bestehenden Diabetes-Sprechstunde von Dr. med. Henning Samwer bietet Michael Klobukowski, Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzbezeichnung Diabetologie, eine Sprechstunde auf Deutsch und Polnisch an.Im Mittelpunkt steht eine moderne, individuell ausgerichtete Diabetesversorgung, die neben bewährten Behandlungskonzepten auch die aktuellen Möglichkeiten der Diabetestechnologie nutzt. Dazu gehören Glukosemesssysteme (CGM), moderne Insulinpumpentherapie und automatisierte Insulinabgabesysteme (AID - Automated Insulin Delivery). Dabei werden Glukoseverläufe und Therapiedaten gemeinsam ausgewertet und die Behandlung an die Lebenssituation der Patienten angepasst.Ein weiterer Bestandteil des Angebots ist die Durchführung des Disease-Management-Programms (DMP) für Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2. Damit können Menschen mit Diabetes strukturiert und langfristig betreut und regelmäßig hinsichtlich ihrer Stoffwechseleinstellung, Therapie und möglicher Folgeerkrankungen untersucht werden.Michael Klobukowski ist seit Jahren in der Diabetologie des Klinikums Frankfurt (Oder) tätig und arbeitet dort als leitender Oberarzt eng mit den Fachbereichen zusammen. Diese klinische Erfahrung bringt er in die ambulante Versorgung im MVZ ein. Er studierte am Collegium Medicum der Nicolaus-Copernicus-Universität in Bydgoszcz und absolvierte seine Weiterbildung im Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt. Die Zusatzbezeichnung Diabetologie erwarb er am Klinikum Frankfurt (Oder).Die Sprechstunde richtet sich an Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1, Typ 2 und sekundären Diabetesformen. Auch bei Schwangerschaftsdiabetes erfolgt eine Betreuung in Zusammenarbeit mit der gynäkologischen Praxis.Ein Schwerpunkt liegt auf dem diabetischen Fußsyndrom und chronischen Wunden. Dazu gehören die frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren, Untersuchungen zur Durchblutung und Nervenfunktion, ein stadiengerechtes Wundmanagement sowie die Auswahl geeigneter Entlastungsmaßnahmen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Angiologie, Gefäßchirurgie und weiteren Fachbereichen können komplexe diabetische Fußprobleme interdisziplinär behandelt werden."Moderne Diabetologie bedeutet heute weit mehr als die alleinige Kontrolle des Blutzuckerwertes. Mit CGM-Systemen können wir Glukoseverläufe kontinuierlich analysieren und mit modernen Insulinpumpen und AID-Systemen die Therapie individuell anpassen. Entscheidend ist für uns, dass die Technologie den Patientinnen und Patienten im Alltag einen konkreten Nutzen bringt§", beschreibt Dr. Samwer die Entwicklung.Ein besonderes Angebot für Menschen, die sich für moderne Diabetestechnologie interessieren, ist das Insulinpumpen-Café am 11. November 2026 um 17 Uhr im Klinikum. Patienten und Angehörige können sich über aktuelle Insulinpumpen- und CGM-Systeme informieren. Vertreter der wichtigsten Hersteller werden vor Ort sein und ihre Systeme vorstellen sowie für Fragen zur Verfügung stehen. Damit bietet das Insulinpumpen-Café die Möglichkeit, verschiedene Technologien kennenzulernen und miteinander zu vergleichen. Ergänzt wird das Angebot durch qualifizierte Diabetes- und Ernährungsberatung sowie Schulungen.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind neben der Orthopädie u.a.auch Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingMandy Timm | T. 0335 548 1260 | mandy.timm@klinikumffo.deMüllroser Chaussee 7 | 15236 Frankfurt (Oder)Original-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6371930