Der deutsche Leitindex stemmt sich mit Vehemenz gegen die aktuellen Marktunbilden. Noch immer notiert der DAX oberhalb der wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Allerdings fehlt ihm in Anbetracht der Risiken bislang auch die Kraft, Akzente auf der Oberseite zu setzen.Die gestern in den USA veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten waren ein weiterer Schlag ins Kontor. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im September um satte 3,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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