Im mittelfränkischen Winterschneidbach nahe Ansbach ist am Donnerstag mit dem Bau des ersten netzdienlichen Batteriespeichers im Auftrag des Verteilnetzbetreibers N-Ergie begonnen worden. Maxsolar hatte den Zuschlag für den Bau der Anlage mit 20 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität erhalten. Es setzte sich im Frühjahr in einer Ausschreibung gegen mehr als 20 Wettbewerber durch und erhielt den Zuschlag. Es handelt sich dabei um das bislang größte Batteriespeicher-Projekt in Deutschland, das nach Paragraf 11a EnWG betrieben wird. Die Betriebsweise des Batteriespeichers wird dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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