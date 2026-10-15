Stuttgart / Köln (ots) -Phil Weinmann sammelt auf seiner DKMS Deutschlandtour mehr als 70.000 Euro im Kampf gegen BlutkrebsMehr als vier Monate, 16 Bundesländer und eine beeindruckende Spendensumme: DKMS Stammzellspender Phil Weinmann (22) ist zurück in Stuttgart. Dort wurde der sportliche Crailsheimer nach seiner Deutschlandtour feierlich empfangen.Was am 6. Juni in Stuttgart begann, endet nach mehr als vier Monaten genau dort: Phil Weinmann ist zurück. Mit seinem Bike hat der 22-Jährige Deutschland durchquert, alle 16 Bundesländer und ihre Landeshauptstädte besucht und dabei rund 6.700 Kilometer an 131 Tagen zurückgelegt. Vor allem aber hat Phil seine Reise genutzt, um auf die Themen Blutkrebs und Stammzellspende aufmerksam zu machen und Spenden für die DKMS zu sammeln.Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mehr als 70.000 Euro kamen während seiner Tour für die DKMS zusammen. Mehr als doppelt so viel wie ursprünglich angestrebt - und weitere Spenden sind bereits angekündigt. Mit seiner Aktion ermöglicht Phil somit die Finanzierung von mindestens 1.400 neuen Registrierungen. Am 14. Oktober fand Phils Megatour schließlich ihr Ende in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Zum Abschluss seiner außergewöhnlichen Reise wartete in Stuttgart ein besonderer Empfang auf Phil: Innenminister Manuel Hagel schwang sich ebenso auf's Rad. Er fuhr die letzten Kilometer vom Polizeipräsidium aus zum Stuttgarter Schlossplatz gemeinsam mit Phil, begleitet von einer Polizeieskorte."Phil Weinmann ist ein Vorbild und macht vielen Menschen Mut", lobte der Innenminister das Engagement des 22-Jährigen. "Jeder Kilometer, den er geradelt ist, bringt Aufmerksamkeit auf das Thema Blutkrebs und gibt Menschen Hoffnung. Ich bin auch registriert und würde jede und jeden von Herzen bitten, mitzumachen. Jede Registrierung macht unser Land und unsere Gesellschaft besser."Eine Herzensangelegenheit für PhilDabei war die Reise für Phil längst nicht immer leicht. Bereits während der Tour berichtete er, dass ihm die lange Zeit allein und fern von Familie und Freund:innen zu schaffen machte. Trotzdem trat er weiter in die Pedale. Es musste für ihn einfach weitergehen: "Ich habe gemerkt, dass es bei dieser Tour nicht nur um mich und das Radfahren geht, sondern um so viel mehr. Täglich erhalten Menschen die Diagnose Blutkrebs. Ihnen mit meiner Tour Mut zu machen und ein positives Zeichen zu senden, hat mich immer wieder angetrieben."Warum ihm dieses Engagement so wichtig ist, ist eng mit Phils eigener Geschichte verwoben: Mit 17 Jahren ließ er sich bei einer Registrierungsaktion an seiner Schule als potenzieller Stammzellspender registrieren. Nur wenige Monate später spendete Phil mit 18 Jahren Stammzellen für eine damals etwa 40-jährige Frau aus Italien und ermöglichte ihr damit eine zweite Lebenschance. Seitdem ist ihm der Einsatz für die DKMS eine Herzensangelegenheit. "Ich möchte einfach etwas Gutes tun und die Welt zu einem besseren Ort machen. Durch meinen guten Kontakt zur DKMS weiß ich, dass das gespendete Geld sinnvoll genutzt wird, um mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen und Menschen Hoffnung zu schenken."Deutschland und seine Menschen kennengelerntSeine Deutschlandtour war für Phil von Anfang an mehr als eine rein sportliche Herausforderung. Er wollte die Welt vor der eigenen Haustür kennenlernen, Menschen treffen und gleichzeitig möglichst viele von ihnen für die Mission der DKMS begeistern. Von Stuttgart führte ihn seine Reise zunächst Richtung Süden und anschließend gegen den Uhrzeigersinn durch die Republik.Neben den 16 Bundesländern und ihren Landeshauptstädten prägten zahlreiche Begegnungen, gemeinsame Aktionen und besondere Erlebnisse seine Reise. Einen seiner emotionalsten Momente erlebte Phil am nördlichsten Punkt Deutschlands auf Sylt, wo auch der geografische Wendepunkt seiner Reise lag. "Dort anzukommen hat mich einfach sprachlos gemacht. Von diesem Moment an ging es wieder Richtung Heimat. Das war eine großartige Erfahrung auf dieser Reise", erklärt Phil. Auch abseits des Fahrrads sammelte Phil besondere Erinnerungen: Gemeinsam mit zwei Freunden bestieg er während seiner Tour die Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands. Nur einer von vielen besonderen Momenten dieser Reise.Zu Besuch bei der DKMSEin weiteres Highlight war Phils Besuch der DKMS-Kolleg:innen in Köln Ende September: "In Köln wurde mir ein toller Empfang bereitet. Über einen eigenen Pokal, den mir die Mitarbeitenden der DKMS feierlich überreicht haben, habe ich mich ebenso gefreut wie über den symbolischen Spendenscheck über die dahin gesammelte Spendensumme. Es war für mich unglaublich, dort zu stehen und zu merken, dass ich dem Ende meiner Reise langsam näherkomme."Gerade die Begegnungen mit Menschen entlang seiner Route prägten seine Reise. Schon unterwegs zeigte sich Phil beeindruckt von der Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft, die ihm entgegengebracht wurde.Fazit: Einfach machen!Seine Reise und unzählige Begegnungen haben Phil gezeigt, was entstehen kann, wenn aus einer ersten Idee konkretes Engagement wird. "Wenn man offen auf andere Menschen zugeht, merkt man, dass wir alle netter sind, als wir manchmal denken. Mit diesem Gedanken im Herzen kann man viel bewegen. Denn auch bei der DKMS geht es immer um die Menschen. Gemeinsam kann man viel erreichen, man ist niemals allein." Wenn man selbst eine Idee für eine solche Aktion hat, ist Phils Ratschlag kurz zusammengefasst: "Einfach machen!"Wer Phils Engagement unterstützen möchte, kann hier weiterhin für die DKMS spenden (https://www.philweinmann.de/). Wer noch nicht als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registriert ist, kann hier ein Registrierungsset nach Hause bestellen (http://www.dkms.de/).Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communicationspresse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6371956