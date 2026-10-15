ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad der französischen Tochter des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren, wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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