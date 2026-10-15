DJ Infineon stellt Wolfspeed-Belieferung auf 200-mm-Siliziumkarbid-Wafer um
DOW JONES--Infineon und Wolfspeed haben eine neue mehrjährige Liefervereinbarung für 200-mm-Siliziumkarbid-(SiC)-Wafer unterzeichnet. Wie Infineon mitteilte, soll damit die bestehende Lieferbeziehung mit Wolfspeed von der 150-mm- auf die 200-mm-Substrattechnologie umgestellt werden.
Das Abkommen soll die Umstellung von Infineon auf die 200-mm-SiC-Fertigung stützen und seine Position weltweit als Anbieter von Leistungshalbleitern unterstützen. Auch sollen sowohl die Resilienz der Lieferkette als auch die SiC-Wachstumsstrategie des Unternehmens gefestigt werden.
SiC-Halbleiter haben sich laut Mitteilung zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen entwickelt, die die globale Dekarbonisierung vorantreiben, von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen bis hin zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren.
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October 15, 2026 08:17 ET (12:17 GMT)
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