DJ Infineon stellt Wolfspeed-Belieferung auf 200-mm-Siliziumkarbid-Wafer um

DOW JONES--Infineon und Wolfspeed haben eine neue mehrjährige Liefervereinbarung für 200-mm-Siliziumkarbid-(SiC)-Wafer unterzeichnet. Wie Infineon mitteilte, soll damit die bestehende Lieferbeziehung mit Wolfspeed von der 150-mm- auf die 200-mm-Substrattechnologie umgestellt werden.

Das Abkommen soll die Umstellung von Infineon auf die 200-mm-SiC-Fertigung stützen und seine Position weltweit als Anbieter von Leistungshalbleitern unterstützen. Auch sollen sowohl die Resilienz der Lieferkette als auch die SiC-Wachstumsstrategie des Unternehmens gefestigt werden.

SiC-Halbleiter haben sich laut Mitteilung zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen entwickelt, die die globale Dekarbonisierung vorantreiben, von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen bis hin zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2026 08:17 ET (12:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.