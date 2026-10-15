Der Versorger Rabot Energy hat eine Series-B-Finanzierungsrunde über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Als neuer Lead-Investor beteiligt sich der auf europäische Tech-Scale-ups spezialisierte Growth-Capital-Investor Endeit gemeinsam mit dem DeepTech & Climate Fonds (DTCF) an der Runde. Von den Bestandsinvestoren sind unter anderem HV Capital, High-Tech Gründerfonds (HTGF), Bosch Ventures, CNI, Acurio Ventures und vent. io dabei. Das Kapital will Rabot Energy zum einen nutzen, seinen Kundenstamm von heute gut 200. 000 auf eine Million auszubauen. Zum anderen erweitert das Unternehmen damit seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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