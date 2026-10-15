DJ Astrazeneca und Insitro mit KI-Arzneimittelforschungsdeal für bis zu 1,5 Mrd USD

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Astrazeneca kooperiert mit dem US-Startup-Unternehmen Insitro, um mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) neue Behandlungsmethoden für kardiometabolische Erkrankungen zu erforschen. Der Wert der Vereinbarung beläuft sich auf bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar.

Wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten, zahlt der britische Pharmakonzern dem KI-Therapeutikunternehmen Insitro vorab 40 Millionen Dollar und bis zu 1,46 Milliarden Dollar, sofern bestimmte Entwicklungs- und Vermarktungsziele erreicht werden. Im Gegenzug erhält Astrazeneca die weltweiten Exklusivrechte für die Weiterentwicklung der im Rahmen der Partnerschaft identifizierten Programme. Insitro habe zudem Anspruch auf Lizenzgebühren auf Basis potenzieller Umsätze, hieß es weiter.

Astrazeneca teilte mit, dass sich die Zusammenarbeit auf schwer zu behandelnde kardiometabolische Erkrankungen konzentrieren werde. Dazu gehörten die metabolische dysfunktions-assoziierte Steatohepatitis, auch bekannt als Fettlebererkrankung, sowie Kardiomyopathien.

Im Rahmen der Vereinbarung werde Insitro seine KI-Plattform nutzen, um die Krankheitsursachen zu identifizieren und von Astrazeneca benannte Ziele weiterzuentwickeln, so die Unternehmen. Insitro erklärte, dass Astrazeneca die gesamte klinische Entwicklung, die regulatorischen Angelegenheiten sowie die Vermarktungsaktivitäten leiten werde.

Die Partnerschaft ist die jüngste in einer Reihe von Kooperationen zwischen Pharma- und KI-Unternehmen. Arzneimittelhersteller greifen verstärkt auf diese Technologie zurück, um die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen.

Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk hatte erst im vergangenen Monat angekündigt, mit Anthropic zu kooperieren. Dabei soll die wissenschaftsspezifische Plattform des KI-Labors namens Claude Science für die Arzneimittelforschung genutzt werden. Der Konkurrent Roche teilte Anfang des Jahres mit, in Partnerschaft mit Nvidia einen Supercomputer zu bauen.

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