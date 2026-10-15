Der Silberpreis ging im gestrigen Mittwochshandel (14. Oktober) in die Knie. Die US-Verbraucherpreise lösten den Rücksetzer aus. Nur mit Mühe gelang es Silber, den Abverkauf zu stoppen - zumindest fürs Erste. Ist das die ersehnte Marktbereinigung, die den Grundstein für eine neue Aufwärtsbewegung legen könnte? Das Alternativszenario versprüht hingegen weniger Optimismus.Verbraucherpreise lassen Dämme zunächst brechen Vor der Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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